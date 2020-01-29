نتنياهو: خطة ترامب للسلام تمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن واشنطن ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من إسرائيل، معتبراً أن الإعلان عن خطة دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط يشكّل «يوماً تاريخياً».



وأضاف نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، أن المشروع الأميركي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن، قائلاً إنها تقدم «طريقاً واقعياً» لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



وتابع: «وفي هذا اليوم أيضاً رسمت مستقبلاً مشرقاً للإسرائيليين وللفلسطينيين وللمنطقة من خلال طرح طريق واقعي لسلام دائم»، موضحاً أنه لن يكون للاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة إلى إسرائيل، بموجب خطة ترمب الجديدة للشرق الأوسط.



وأكد أنه مستعدّ للتفاوض مع الفلسطينيين حول «مسارٍ نحو دولة مستقبلية»، لكنه اشترط أن يعترفوا بإسرائيل كـ«دولة يهودية».



وأوضح نتنياهو في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء المؤتمر أن العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في ضاحية أبو ديس على أطراف القدس، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



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