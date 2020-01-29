الطائي: السلطة العراقية الحاكمة لا تعرف غير رضا الأم الخارجية إيران

انتقد المحلل السياسي مجاهد الطائي، سياسة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تجاه المتظاهرين والشعب العراقي.



وقال الطائي في تصريح صحفي، إن "عادل عبد المهدي قال إننا نتعامل مع المحتجين بطريقة أبوية، أي أبوية هذه التي تقتل المتظاهرين قنصا وخطفا واغتيالا؟".



وأضاف "أي أب يتعامل مع أولاده بهذه القسوة؟ أي أب يترك الميليشيات أو يتواطأ معها للنيل من أولاده المتظاهرين؟، قد تكون هذه أبوية السلطة التي لا تعرف غير رضا الأم الخارجية إيران".

