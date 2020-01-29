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الأربعاء, 29 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 12:44 م

الشيخ علي يحذر المتظاهرين من "قبر الميليشيات" لها بقبول مرشح الكتل السياسية

فائق-شيخ-علي

حذر رئيس حزب الشعب، فائق الشيخ علي، اليوم الأربعاء، المتظاهرين والشعب العراقي من القبول بمرشح الكتل السياسية للحكومة الانتقالية، عاداً قبولهم بالمرشح "نهاية العراق".

وكتب الشيخ علي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، قائلا "أيها الشعب العراقي الأبي. أيها المتظاهرون الأبطال، هذه أول وآخر ثورة في تاريخ العراق لاستعادته من شذاذ الآفاق".

وأضاف "لا تتنازلوا عن مرشحكم (غير الجدلي) الذي صوَّتم له"، محذرا "إن سكتّم عن مرشح الكتل وقبلتم به، بحجة طال أمد الثورة وتعبتم، فسينتهي العراق وستنتهون للأبد.. وستقبركم الميليشيات".

وتابع "لقد قدمتم الدماء الزكية (شهداء وجرحى) وتحملتم عبء الثورة وثقلها وصبرتم شهورا أربعة، ليس من أجل أن تستسلموا لحكم الميليشيات القتلة واللصوص وقطاع الطرق".

وطالب الشيخ علي المتظاهرين "لا تتنازلوا، لا تقبلوا بمؤامراتهم. وتمسكوا بمطالبكم حتى تحقيقها، فهذه آخر فرصة للعراق وشعبه، فلا تضيعوها".

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