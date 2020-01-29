ضبط 22 جوازا بحوزة مسافر في مطار اربيل الدولي



اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، ، عن القبض على متهم بحوزته 22 جوازا في مطار اربيل الدولي.

وقال مدير الشرطة العميد دلير النجار في تصريح نشرته المديرية على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، انه "بعد تلقينا معلومات عن وجود 22 جوازا مشكوكا بها سارعت فرقنا بالتحقيق، والمتابعة الدقيقة، وتم ضبطها".

وبينه انه "ضبط الجوازات في مطار اربيل الدولي واعتقال متهم يدعى (ر. ر. ك) بقرار قضائي وفق المادة (299) من قانون العقوبات، وكذلك صدور مذكرة قبض وفق المادة (289) و(298) بحق المدعو (ب. ر. ك) المتواجد خارج البلاد".

وبين ان "المتهمين كانا يعتزمان التعامل بالجوازات بشكل غير قانوني".