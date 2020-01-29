بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 29 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الخربيط : قوى سياسية تسعى لابقاء عبد المهدي حفظا لمصالحها حقوق الانسان : اكثر من 120 حالة ومحاولة اغتيال واختطاف للمتظاهرين والناشطين دون المرور ببغداد .. بوغدانوف في اربيل النزاهة النيابية : الاوضاع السياسية القت بظلالها على عملية مكافحة الفساد القدو : لهذه الاسباب تأخر تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة 4 مرشحين لرئاسة الحكومة .. وتحالف إيران يسعى بقوة إلى الاحتفاظ بالمنصب في ظل غضب شعبي خطة أمريكية لحماية قبر النبي يونس في الموصل من الاعتداءات والحفريات تضارب المصالح بين صالح والكتل يسقط جميع مرشحي رئاسة الحكومة.. وعبد المهدي جزء من الأزمة عاجل.. أنباء عن سقوط طائرة نقل عسكرية فى الأنبار الدهلكي : عبد المهدي جزء من أزمة عدم حسم ملف رئاسة الوزراء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 12:37 م

ضبط 22 جوازا بحوزة مسافر في مطار اربيل الدولي

15e1c7794-232552
ضبط 22 جوازا بحوزة مسافر في مطار اربيل الدولي


اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، ، عن القبض على متهم بحوزته 22 جوازا في مطار اربيل الدولي.

وقال مدير الشرطة العميد دلير النجار في تصريح نشرته المديرية على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، انه "بعد تلقينا معلومات عن وجود 22 جوازا مشكوكا بها سارعت فرقنا بالتحقيق، والمتابعة الدقيقة، وتم ضبطها".

وبينه انه "ضبط الجوازات في مطار اربيل الدولي واعتقال متهم يدعى (ر. ر. ك) بقرار قضائي وفق المادة (299) من قانون العقوبات، وكذلك صدور مذكرة قبض وفق المادة (289) و(298) بحق المدعو (ب. ر. ك) المتواجد خارج البلاد".
وبين ان "المتهمين كانا يعتزمان التعامل بالجوازات بشكل غير قانوني".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قتل المتظاهرين في العراق

حقوق الانسان : اكثر من 120 حالة ومحاولة اغتيال واختطاف للمتظاهرين والناشطين 29 كانون الثاني 2020 05:29 م

61e4305137

القبض على عصابة قامت بسرقة ١٢٠ مليون دينار غربي بغداد 29 كانون الثاني 2020 12:14 م

1022188450

الامن والدفاع النيابية : روسيا وافقت على بيع العراق منظومة "اس 400 " 29 كانون الثاني 2020 11:23 ص

القوات الأمنية

مقتل جندي في الجيش بنيران قناص لداعش جنوب مدينة بعقوبة 29 كانون الثاني 2020 11:14 ص

قوات الأمن العراقية

الولايات المتحدة توقف تزويد العراق بالاسلحة والذخيرة 28 كانون الثاني 2020 05:41 م

لجنة الامن النيابية

لجنة خاصة لمتابعة عقد شراء منظومة " اس ـ 300" الدفاعية الروسية 28 كانون الثاني 2020 05:33 م

اعتقال

اعتقال سارق بحوزته مبالغ مالية ومصوغات ذهبية سرقها من منزل في بغداد 28 كانون الثاني 2020 05:31 م

مجهولين

مقتل عميد متقاعد بهجوم مسلح بالدورة جنوبي بغداد 28 كانون الثاني 2020 11:13 ص

التعليقات