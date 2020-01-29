بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 29 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 12:34 م

العنف يتزايد ضد المتظاهرين في العراق.. وصالح يمنح الكتل السياسية 4 أيام لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء

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تصاعد العنف في العراق بشكل كبير في أعقاب انطلاق حملة لإنهاء الاحتجاجات بالقوة، ما رفع حدة المخاوف من انزلاق البلد ذي البنية الاجتماعية الهشة إلى المجهول، في وقت عادت مدينة الناصرية.

مركز محافظة ذي قار، إلى الواجهة، كعاصمة ثانية للاحتجاجات، بعد أن قامت ميليشيات موالية لإيران، ليل الأحد، بمهاجمة ساحة الحبّوبي، التي يعتصم فيها المتظاهرون السلميون.

وأطلقت النار عليهم، وأحرقت خيامهم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية، وتزامن ذلك مع غياب القوات الأمنية.

وأعقبت عملية حرق خيام المعتصمين، تظاهرات شعبية تعد الأكبر منذ انطلاق الانتفاضة، فيما تطوع المواطنون لإعادة الخيام، باستخدام أحجار «الطابوق».

وتجهيزها بكل المستلزمات للبقاء والصمود، في وقت طالب المتظاهرون بإقالة قائد الشرطة الجديد، واستمر غلق جميع الجسور في المحافظة باستثناء الجسر المتحركة.

وأعلن المتظاهرون استمرارهم بالتصعيد السلمي في المحافظة حتى تحقيق مطالبهم واختيار رئيس وزراء مستقل وغير جدلي، إضافة إلى مطالبهم الأخرى.

ومع تزايد حدة المظاهرات، التي قوبلت بموجة من العنف من قبل القوات الأمنية، يسعى المتظاهرون بشتى الوسائل للتعبير عن رأيهم والتأكيد على عدم انتمائهم لأي طرف سياسي.

كما شهدت منطقة خيلاني قرب ساحة التحرير في وسط بغداد مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية، حيث ألقى المحتجون الحجارة والقنابل الحارقة على قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء، كما استخدمت نبالا، لدفع المحتجين إلى التقهقر.

ووثق عدد من الناشطين العراقيين لحظات إطلاق النار من قبل قوات الشرطة باتجاه المتظاهرين.

كما أفاد نشطاء بإطلاق الرصاص الحي من قبل مسلحين نحو المتظاهرين على مرأى من بعض عناصر الشرطة في الكوت.

وفي حين يتوقع أن يستمر إغلاق المدارس، وقطع الطرق في بعض المحافظات العراقية، نفى محافظ ذي قار تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء.

منح رئيس الجمهورية برهم صالح، الكتل السياسية، مهلة 4 أيام لتقديم مرشح "غير جدلي" لرئاسة الوزراء.

وقال مصدر مقرب من صالح، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح أمهل الكتل السياسية حتى يوم السبت المقبل لتقديم مرشح غير جدلي ومقبول لدى المتظاهرين لرئاسة الحكومة".

وأوضح أنه "في حال لم يتم الاتفاق على مرشح، سيقوم هو باختيار مرشح للمنصب".

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