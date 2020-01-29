محطة الصدر الغازية تعلن فقدان 450 ميكاواط من الشبكة الوطنية





أعلنت محطة كهرباء الصدر الغازية، فقدان 450 ميكاواط من الشبكة الوطنية بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني.



وقال رئيس قسم التشغيل في المحطة كاظم جواد في تصريح صحفي، إن "محطة كهرباء الصدر الغازية تحتوي على أربع وحدات توليدية تتغذى بنوعين من الوقود هما: السائل والغاز"، مبيناً أن"الوحدات التوليدية الأربع ،تنتج نحو 600 ميكا واط تُربط مع شبكة الكهرباء الوطنية".

وأضاف أن"المحطة تتم تغذيتها بالوقود عبر خطين الأول خط الأنبوب الإيراني والآخر الأنبوب الوطني"، مؤكداً أن"المحطة تنتج حالياً نحو 140 ميكا واط وفقدت نحو 450 ميكا واط، بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني.

ولفت الى أن "كميات الوقود التي تأتي من الأنبوب الوطني ،لا تكفي لتوليد جميع الوحدات في المحطة ،ما أثر سلباً في معدل الإنتاج وساعات التجهيز، "مشيراً الى أن"تشغيل الوحدات بالغاز يكون أفضل من السائل من ناحية عمر الوحدة وساعات التشغيل وكفاءتها".