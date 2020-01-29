النزاهة الاتحادية تضبط حالات اختلاس للمال العام وتعاطي رشوة بالديوانية





اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن قيامها بتنفيذ ثلاث عمليات ضبط في محافظة الديوانية، مبينة أن العمليات شملت حالات اختلاس للمال العام وتعاطي الرشوة.



واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن فريقاً من ملاكات المكتب، انتقل إلى أحد المصارف الحكومية وتمكن من ضبط موظفتين فيه؛ لقيامهما باختلاس مبالغ مالية، موضحة أن المتهمتين قامتا باختلاس مبالغ رواتب المتقاعدين عبر إدراج وتنظيم قوائم (وهمية)، إضافة إلى صرف مبلغ من المال لمرتين إلى الشخص ذاته، إذ بلغ مقدار المبلغ المختلس قرابة 150 مليون دينار.



وأضافت إن فريق عمل المكتب تمكن في عمليتين منفصلتين، من ضبط متهمين، أحدهما يعمل في إحدى الوزارات الأمنية، والآخر موظف في ديوان المحافظة، متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما رشوة؛ لقاء إنجاز معاملة منح قرض في أحد المصارف الحكومية، وتزويد إحدى الموظفات بكتاب نقلها الوارد من وزارة المالية.