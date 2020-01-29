قيادي في سائرون يكشف عن عزم رئيس الجمهورية طرح اسمين جديدين لاختيار احدهما لمنصب رئيس الوزراء







كشف القيادي في سائرون طلعت كريم عن عزم رئيس الجمهورية برهم صالح طرح اسمين جديدين لاختيار احدهما لمنصب رئيس الوزراء خلال ".



وقال كريم في تصريح صحفي ان جميع الاسماء المتداولة في الاعلام استبعدت ، من الترشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل ، واصبح الموضوع شبه محسوم ،ويسير باتجاه تكليف شخصية مستقلة من خارج الكتل السياسية ".



واوضح كريم " ان لدى رئيس الجمهورية مرشحين اثنين سيقدمهما الى الكتل السياسية خلال اليومين المقبلين ، لاختيار احدهما لتكليفه بمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية، وهما من خارج الوسط السياسي الحالي ولهما مقبولية في الشارع العراقي والكتل السياسية على حد سواء ".