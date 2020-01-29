المسعودي يحذر من تكرار سيناريو موازنة 2014 وضياع الأموال

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، أن مجلس النواب والحكومة لا يريدان الوقوع في نفس الخطأ الذي وقعت به الحكومة السابقة عام ٢٠١٤ عندما ذهبت باتجاه عدم إقرار الموازنة، محذرا من تكرار سيناريو عام ٢٠١٤ في ضياع الاموال دون حسابات ختامية.

وقال المسعودي في تصريح له ، إن “الموازنة ستمرر باي شكل من الأشكال على الرغم من العجز المالي الكبير”، مبينا أن “عدم إقرار موازنة ٢٠١٤ فضلا عن عدم وجود حسابات ختامية اربك عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وأضاف ان “أكبر خطورة سيتعرض لها العراق عندما يذهب باتجاه موازنة تقديرية وليس فعلية يتم فيها الصرف دون تشريع قانون من قبل مجلس النواب”.

ولفت المسعودي إلى أنه “نظرا لشغور منصب رئيس الوزراء بعد قبول استقالته من قبل مجلس النواب فقد تجددت المخاوف لدى مجلس النواب من تكرار أحداث عام ٢٠١٤ فيما يتعلق بعدم إقرار الموازنة”.

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