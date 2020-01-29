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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 11:53 ص

المالكي: بعيد عن مشاورات اختيار رئيس الوزراء ولم أعترض على علاوي !!

نوري المالكي

نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، اعتراض الأخير على تكليف المرشح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، مؤكدا أن المالكي بعيد عن مشاورات اختيار رئيس الوزراء.
وقال المتحدث باسم المكتب هشام الركابي في تصريح له ، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعيد عن مشاورات اختيار رئيس الوزراء”، نافيا التصريحات التي ادلى بها بعض السياسيين بشأن اعتراضه على تكليف محمد توفيق علاوي.
وأضاف الركابي، أن “موقف ائتلاف دولة القانون صريح بشأن قضية رئيس الوزراء”، مؤكدا أن “الائتلاف مع أي رئيس وزراء يتناسب وتتفق عليه إرادة الجماهير وان يكون تكليفه ضمن السياقات الدستورية”.
وكان النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف كشف في حوار متلفز، مساء أمس الثلاثاء، عن اعتراض المالكي على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء. 

ع د

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