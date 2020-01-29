عبد المهدي ..وابوة الرصاص وقنابل الغاز !



رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، اثبت في اكثر من مناسبة ، انه في عزلة تامة و لايعلم بما يدور حوله ، وانه في واد والشعب العراقي في واد آخر ..



عبد المهدي الذي عجز طوال عام كامل عن تعيين وزيرة ، والذي اخفق في تحقيق او تنفيذ جزء ، ولو بسيط ، من برنامجه الحكومي " الواعد "، رئيس وزراء دولة تعج بالمشاكل والاضطرابات الذي كان نائما ولم يوقظه قصف طائرة امريكية لمطار بغداد وقتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ..شخص بمثل هذه " المزايا" والمواصفت الفريدة ، ليس من الغريب عليه ان يفكر بالطريقة التي يفكر بها وان يذهب به خياله الى ما هو بعيد كل البعد عن واقع وحقيقة الامور ..



عبد المهدي هذا ، لم يخجل من نفسه ومن المحيطين به ، حين قال امام وزرائه يوم امس :" اننا نتعامل مع المتظاهرين بابوة ونسدي لهم النصح "..



المستقيل الذي مازال يفكر بالعودة ، قال هذا في اليوم الذي زفت فيه واسط اول شهدائها بعد ان زفت بغداد والمحافظات الاخرى 600 من الشهداء ، وبعد يوم واحد فقط من صفعة مدوية من 16 دولة طالبت حكومته بلسان واحد بالكف عن قتل المطالبين بحقوقهم ..



واذا كان المثل قد قل " اذا كنت لاتستحي فافعل ما تشاء " ، فان القول الذي يصح على عبد المهدي هو :" اذا كنت لاتستحي فقل ما تشاء " ، لانه عاجز اساسا عن الفعل ..