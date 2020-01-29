ضائقة مالية واضراب عن التدريب .. في نادي النجف



امتنع لاعبو فريق النجف عن خوض التدريبات اليومية خلال اليومين الماضيين وهددوا الادارة باستمرار الاضراب عن التدريب في حال امتنعت عن تسديد مستحقاتهم المالية.



وقال مدرب الفريق حسن احمد في تصريح صحفي :" ان اللاعبين امتنعوا عن خوض التدريبات بسبب مستحقاتهم المالية المتعطلة منذ بداية الموسم ، وطالبوا الادارة بضرورة الالتزام المالي وتسديد مستحقاتهم قبل العودة للتدريب تحضيرا للموسم المقبل".



واضاف :" ان الادارة تبحث عن حلول للازمة المالية ، خصوصا وان عامل الوقت بات مهما جدا ، بعد ان تحدد موعد انطلاق الدوري في السادس عشر من الشهر المقبل ، وبالتالي يجب على الادارة ان تجد حلا جذريا للأزمة للحفاظ على تماسك الفريق وتحضيره للدوري ".



يشار الى ان لاعبي النجف لم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة اشهر .