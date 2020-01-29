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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 11:37 ص

نائب كردي : رئيس الجمهورية قد يرفض جميع المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

برهم-صالح
نائب كردي : رئيس الجمهورية قد يرفض جميع المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

اكد النائب عن حركة "الجيل الجديد" سركوت شمس الدين :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح غير مقتنع بعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة "، مرجحا ان يتم رفض جميع المرشحين وفتح باب الحوار مجددا.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيتأخر في تكليف شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة ، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية حول الشخصية المرشحة لمنصب  رئيس الوزراء".

واضاف ان “صالح غير مقتنع بعدة شخصيات مرشحة وقد يرفض جميع المرشحين ، للشروع في مفاوضات جدية لحسم الملف وقبول شخصية مرضية لجميع الاطراف بضمنهم المتظاهرون ".

واوضح  النائب الكردي :" ان الشروط المسبقة للمرشحين لرئاسة الوزراء وطلب مناصب محددة من قبل الكتل السياسية ، تعقد الازمة وتزيد من صعوبة صالح في تكليف رئيس الوزراء المقبل ".
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