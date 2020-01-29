نائب كردي : رئيس الجمهورية قد يرفض جميع المرشحين لمنصب رئيس الوزراء



اكد النائب عن حركة "الجيل الجديد" سركوت شمس الدين :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح غير مقتنع بعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة "، مرجحا ان يتم رفض جميع المرشحين وفتح باب الحوار مجددا.



وقال شمس الدين في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيتأخر في تكليف شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة ، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية حول الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء".



واضاف ان “صالح غير مقتنع بعدة شخصيات مرشحة وقد يرفض جميع المرشحين ، للشروع في مفاوضات جدية لحسم الملف وقبول شخصية مرضية لجميع الاطراف بضمنهم المتظاهرون ".



واوضح النائب الكردي :" ان الشروط المسبقة للمرشحين لرئاسة الوزراء وطلب مناصب محددة من قبل الكتل السياسية ، تعقد الازمة وتزيد من صعوبة صالح في تكليف رئيس الوزراء المقبل ".

