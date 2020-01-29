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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 11:37 ص

عضو بالفتح يكشف عن سبين وراء عدم اختيار بديل لـ “عبد المهدي” حتى الآن

الفتح-1

كشف  عضو تحالف الفتح نسيم عبد الله، الأربعاء، أن التقاطعات مابين الكتل السياسية والمعايير الموضوعة وضغط الشارع كلها ساهمت في تأخر اختيار بديل عبد المهدي، لافتا الى ان رئيس الجمهورية لايستطيع المجازفة بمستقبله باختيار شخصية مختلف عليها.
وقال عبد الله في تصريح  له ان “رئيس الجمهورية لديه معايير لاختيار رئيس الوزراء، إضافة الى ان ضغط الشارع والتظاهرات القائمة جعلت هناك معايير ومواصفات لاختيار رئيس الوزراء البديل لعبد المهدي”.
وأضاف ان “الشخصية المقبلة يجب ان تكون غير جدلية وتتوافق عليها الكتل السياسية، حيث ان المرشحين الذين تم ذكرهم في وسائل الاعلام لدى بعضهم انتماءات للأحزاب السياسية”.
وبين ان “رئيس الجمهورية لم يجازف بمستقبله باختيار رئيس الوزراء الجديد، خاصة ان هناك محددات طرحتها المرجعية الدينية إضافة للكتل السياسية، وهذه التقاطعات هي من كانت سببا في تأخر اختيار رئيس الوزراء”. 

ع د

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