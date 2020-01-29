الخدمات النيابية : دعم الانتاج المحلي من اولويات الحكومة المقبلة



اكدت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، ان دعم المنتجات الوطنية يعد جزءا من اولويات الحكومة المقبلة.



وقـال عضو اللجنة مضر خزعل السلمان :" ان المعامل المحلية تـعـرضـت الــى هجمة هـوجـاء مـن 2003 وحتى الآن"، مبيناً :" ان "جـزءا كبيرا من هـذه الهجمة خلفته اجـندات خارجية لا ترغب بالنهوض بالاقتصاد العراقي، ولـكـي يبقى البلد معتمدا بشكل كامل على الاستيراد ".



واضاف:" ان موضوع تشجيع الصناعة الوطنية هو من اولويات الحكومة المقبلة"، مؤكداً انه "يحقق منع هدر المال العام وبقاء العملة الصعبة داخل البلد".



واوضح السلمان :" ان هـنـاك دراسة لشراء غالبية مفردات البطاقة التموينية من المعامل العراقية، ما يقلل من عملية الفساد الحاصلة ، فضلا عن انعاش الصناعة المحلية ".

