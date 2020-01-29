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الأربعاء, 29 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 11:32 ص

نائب كردي : الموازنة مكتملة .. بانتظار الحكومة الجديدة

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نائب كردي : الموازنة مكتملة .. بانتظار الحكومة الجديدة

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، ان  مجلس النواب مستعد للتصويت على موازنة العام الجاري حال تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تحدث عن قرب حسم موضوع تكليف رئيس مجلس الوزراء الجديد.

وقال الدوبرداني في تصريح صحفي :" ان مشروع قانون موازنة 2020 تم الانتهاء منه بشكل كامل من جانب وزارتي المالية والتخطيط ، وان مجلس النواب ينتظر تشكيل حكومة جديدة ومن ثم البدء باجراءات التصويت على مشروع القانون ".

وبخصوص ازمة تكليف رئيس الوزراء الجديد، اوضح  النائب :" ان المطبخ السياسي يتحدث بان رئيس الجمهورية برهم صالح سيقوم بتكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء الخميس المقبل لانهاء الازمة الحالية ".
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