اتفاق بين بغداد والاقليم بشأن قرارات "لجنة شؤون الشمال"



اعلن خالد شواني وزير الاقليم في حكومة اقليم كردستان، التوصل الى اتفاق مع وزارة العدل الاتحادية بخصوص القرار المعطل بشأن قرارات " لجنة شؤون الشمال".



وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير العدل فاروق امين في بغداد:" ان الجانبين اتفقا على تنفيذ القرار المعطل الصادر من مجلس الوزراء القاضي بالغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل".



واكد :" ان اجتماع وفد اقليم كردستان مع وزير العدل العراقي كان متعلقا بقضية قرارات لجنة شؤون الشمال الملغية وفق القرار 29 لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء".



واشار شواني الى :" ان الوزير الحالي على اطلاع تام بهذا الملف وقد عاين المعاناة بعينه ، واصدر مجموعة من القرارات لايجاد حل قانوني لهذه المشكلة ".