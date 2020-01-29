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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 11:26 ص

اتفاق بين بغداد والاقليم بشأن قرارات "لجنة شؤون الشمال"

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اتفاق بين بغداد والاقليم بشأن قرارات "لجنة شؤون الشمال"

اعلن خالد شواني وزير الاقليم في حكومة اقليم كردستان، التوصل الى اتفاق مع وزارة العدل الاتحادية بخصوص القرار المعطل بشأن قرارات " لجنة شؤون الشمال".

وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير العدل فاروق امين في بغداد:"  ان الجانبين اتفقا على تنفيذ القرار المعطل الصادر من مجلس الوزراء القاضي بالغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل".

واكد :" ان اجتماع وفد اقليم كردستان مع وزير العدل العراقي كان متعلقا بقضية قرارات لجنة شؤون الشمال الملغية وفق القرار 29 لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء".

واشار شواني الى :" ان الوزير الحالي على اطلاع تام بهذا الملف وقد عاين المعاناة بعينه ، واصدر مجموعة من القرارات لايجاد حل قانوني لهذه المشكلة ".
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