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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 11:23 ص

الامن والدفاع النيابية : روسيا وافقت على بيع العراق منظومة "اس 400 "

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الامن والدفاع النيابية : روسيا وافقت على بيع العراق منظومة "اس 400 "

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن موافقة روسيا على بيع العراق منظومة الدفاع الجوي "اس 400" خلال زيارة مستشار الامن الوطني فالح الفياض الاخيرة الى موسكو , مبينة :" ان اللجنة استضافت الفياض الذي اكد  موافقة روسيا على بيع العراق المنظومة".

وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح صحفي :" ان الحكومة ولجنة الامن والدفاع النيابية ادركتا زيف الادعاءات الامريكية بتسليح وتحديث قدرة الجيش العراقي، لذا  قررنا الذهاب الى روسيا للحصول على الاسلحة المتطورة ، خاصة الدفاعية وفي مقدمتها اس 400 " .

واوضح عليوي :" ان الفياض تم تكليفه من قبل الحكومة بمفاتحة الجانب الروسي لتزويد العراق بالمنظومة الدفاعية الجوية ، واسلحة اخرى ، وفعلا غادر الفياض الى موسكو وحصل على الموافقة من قبل القيادة الروسية " , مبينا :" ان لجنة الامن والدفاع قامت باستضافة الفياض وقد ابلغها بالموافقة الروسية على تزويد العراق بالمنظومة الدفاعية اس 400".
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