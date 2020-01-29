الامن والدفاع النيابية : روسيا وافقت على بيع العراق منظومة "اس 400 "



كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن موافقة روسيا على بيع العراق منظومة الدفاع الجوي "اس 400" خلال زيارة مستشار الامن الوطني فالح الفياض الاخيرة الى موسكو , مبينة :" ان اللجنة استضافت الفياض الذي اكد موافقة روسيا على بيع العراق المنظومة".



وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح صحفي :" ان الحكومة ولجنة الامن والدفاع النيابية ادركتا زيف الادعاءات الامريكية بتسليح وتحديث قدرة الجيش العراقي، لذا قررنا الذهاب الى روسيا للحصول على الاسلحة المتطورة ، خاصة الدفاعية وفي مقدمتها اس 400 " .



واوضح عليوي :" ان الفياض تم تكليفه من قبل الحكومة بمفاتحة الجانب الروسي لتزويد العراق بالمنظومة الدفاعية الجوية ، واسلحة اخرى ، وفعلا غادر الفياض الى موسكو وحصل على الموافقة من قبل القيادة الروسية " , مبينا :" ان لجنة الامن والدفاع قامت باستضافة الفياض وقد ابلغها بالموافقة الروسية على تزويد العراق بالمنظومة الدفاعية اس 400".