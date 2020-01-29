تحالف الحلبوسي يحذر أبناء الوسط والجنوب من سيناريو خارجي يستهدفهم

وجه تحالف القوى العراقية الذي يترأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تحذيرا إلى ابناء الوسط والجنوب، من تكرار الاخطاء التي وقعت بها المحافظات الغربية، فيما كشف عن مخطط اقليمي يستهدفهم.



وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف النائب فالح العيساوي في تصريحات متلفزة إن “التظاهرات انحرفت عن مسارها بشكل واضح”، لافتا إلى أن “هناك مخططا اقليميا يهدف لاحداث الدمار والخراب في المحافظات الجنوبية”.



وأضاف العيساوي، أن “هناك قوى تسعى لاستهداف الشيعة واضعافهم في الوسط والجنوب”، محذرا أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية من “الوقوع في نفس الأخطاء التي وقع بها ابناء المحافظات الغربية”.



واعتبر العيساوي أن “ما يحدث في الوسط والجنوب كارثة حقيقية”، لافتا إلى أن “بعض القوى تسعى لادامة التظاهرات حتى بعد تنصيب رئيس الوزراء القادم”.



وكان النائب عن محافظة ذي قار عبد الامير التعيبان الدبي اتهم في تصريح له ، شخصيات في المحافظة بتلقي اموال سعودية وامارتية لدعم اعمال العنف وتاجيج الاوضاع في مدينة الناصرية.

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