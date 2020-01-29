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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 11:06 ص

السعودية تؤكد دعمها للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

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السعودية تؤكد دعمها للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية


اكدت المملكة العربية السعودية دعمها للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.





وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على موقع "تويتر"، "اطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان "رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا"، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضافت، " ان المملكة  بذلت منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جهودا  كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة".

وتابعت، "قد كان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002م، وقد أكدت المبادرة ـ بوضوح ـ أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي".

وشددت على أن ذلك يأتي من أجل الدفع بعملية السلام، قدما للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أكد في اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "موقف المملكة لن يتغير من القضية الفلسطينية حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم".
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