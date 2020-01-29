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الأربعاء, 29 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 11:05 ص

الإمارات تسجل أول إصابة بـ”كورونا”.. وحالة المصابين مستقرة

كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في الصين.
وأضافت وزارة الصحة في بيان الأربعاء، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.
وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الإمارات تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

ع د

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