خبير سياسي يكشف عن مؤشرات لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة المقبلة





كشف خبير سياسي عن مؤشرات لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة المقبلة خلال اقل من اسبوعين، بسبب تصدر ازمة الصراع بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ، التي ستشغل الشارع وتخفف الضغط على الكتل السياسية.



وقال رئيس المركز العراقي للدراسات التسراتيجية واثق الهاشمي ان المشهد العراقي مليء بالازمات المفتعلة ولاسيما ان الصراع الذي تفجر بين مجلس القضاء والاتحادية العليا سيشغل الشارع دون التفكير بحسم ملف الحكومة الذي تجاوز السقوف الزمنية نتيجة غياب التوافقات بين الكتل السياسية، .



واضاف ان هذه الازمة الجديدة ستنقذ الكتل من ضغط الشارع المطالب برئيس وزراء مرضي عنه يقع على عاتقه اجراء انتخابات مبكرة واصلاح انتظرها الشعب لسنوات طوال)، مشيرا الى انه (لا يوجد حتى هذه اللحظة مرشح متفق عليه ولكن الكفة تميل بحسب المؤشرات المتاحة الى اختيار شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء، .



وتابع ان رئيس الجمهورية برهم صالح يتعاطى مع اسماء تتفق عليها الكتل وليس مع ما طرح، متوقعا حسم منصب رئاسة الحكومة خلال اقل من اسبوعين.