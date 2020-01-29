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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 10:57 ص

خبير يحذر من تعرض العراق الى عقوبات دولية بعد ادانة 16 دولة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

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خبير يحذر من تعرض العراق الى عقوبات دولية بعد ادانة 16 دولة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين


حذر الخبير القانوني، علي التميمي، من تعرض العراق الى عقوبات دولية بعد ادانة 16 دولة عبر سفاراتها بالعراق استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العراقيين.
وقال التميمي”: ان ادانة الدول الاجنبية يشكل بداية التدرجية للعقوبات الدولية مع وجود ٣ دول من ضمنها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وآخرين في الاتحاد الأوربي، قد يشكل أمرا ضاغطا على الأمم المتحدة لرفع الأمر إلى مجلس الأمن. مبينا: ان اعمال العنف تخرق المواد ٢ و١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ٢٢ من ميثاق العهد الدولي الموقع عليها العراق.

واضاف: ان الاستمرار بهذا القمع، خصوصا بعد الادانة من منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووش وحقوق الإنسان، يعرض العراق للعقوبات المنصوص عليها في المواد ٣٩ إلى ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تبدأ بالإنذار، وتنتهي بالوصاية الدولية.
ولفت الى: ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا تعفي الرؤساء من المسؤولية الجنائية على وفق المواد ٤٨ من قانون العقوبات و٢٤ من قانون العقوبات العسكري و٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي العراقي، وهي ايضا لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة على وفق المادة ٢٨من قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وعدّ استخدام العنف المتكرر بإبادة جماعية على وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ الموقع عليها العراق، يضاف لها الاعتداء على السفارات على وفق اتفاقية العلاقات الدبلوماسية وحماية السفارات ١٩٦١.
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