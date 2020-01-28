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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 08:51 م

تعرف على شروط الميليشيات الارهابية على عادل عبد المهدي.. اهمها فرض هيبة الدولة

ميليشيا حزب الله وحسن نصر الله وخامنئي
أعلن المسؤول الأمني لمليشيات حزب الله أبو علي العسكري، الثلاثاء، شروط رئيس الحكومة المقبل عادل عبدالمهدي.
وحدد العسكري في تدوينة، اليوم، 28 كانون الثاني 2020، ستة شروط لرئيس الوزراء المقبل.
يشار الى أن زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، حدد الاثنين، شروط اختيار خليفة عبد المهدي لرئاسة الحكومة المرتقبة.
وذكر المكتب الإعلامي للحركة في بيان 27 كانون الثاني 2020، أنه “اتمام للمطالب المحقة لابناء شعبنا ومن اجل قطع نزاع القوم وانهاء الجدل وافشال مشروع الفتنة، نعتقد أن شروط رئيس الوزراء القادم يجب أن تكون على النحو التالي”
مستقل ولا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولديه تجربة إدارية ناجحة.
ليس لديه جنسية ثانية و أن يكون من عراقيي الداخل.
لديه القدرة على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن والقانون.
يتعهد بالالتزام بقرار البرلمان والشعب بإخراج القوات الاجنبية.
يتعهد بتنفيذ الاتفاقية مع الصين.
ضرورة الزام المفوضية العليا للانتخابات والقوى السياسية بتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام.
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