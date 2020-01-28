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الثلاثاء, 28 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 05:49 م

عضو بمجلس بغداد المنحل : البرلمان خالف الدستور بايقاف عمل مجالس المحافظات

علي العلاق

بين عضو مجلس محافظة بغداد المنحل علي العلاق:"  ان البرلمان خالف الدستور بايقافه عمل مجالس المحافظات"، لافتا الى ان مجالس المحافظات طعنت بقرار البرلمان وتنتظر قرار المحكمة الذي تم تأجيله الى يوم 9 اذار المقبل بشأن عملها  .

وقال العلاق في تصريح صحفي :" ان البرلمان اصدر قرارا مخالفا للمادة 21 من للدستور المتعلقة بمجالس المحافظات".

واضاف :" ان البرلمان حاول معالجة الخطأ من خلال تغيير موعد ايقاف عمل المجالس المقرر في 20 اذار 2020 لاجراء الانتخابات في نيسان المقبل، فقد عمد الى تعديل القانون وإيقاف عمل المجالس من تاريخ التصويت في تشرين الثاني الماضي".

وأوضح ان “اكثر من 10 مجالس محافظات طعنت بالقانون الذي صوت عليه البرلمان، بسبب مخالفته للدستور"، مشيرا  الى :"  ان عمل مجالس المحافظات شبه متوقف، وبعض اعضاء المجالس يمارسون عملهم بشكل غير رسمي لحين اصدار قرار المحكمة".

ف.ا
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