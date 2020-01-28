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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 05:45 م

حقلا الناصرية والاحدب يعاودان الانتاج بعد ايام من التوقف

حقل الرميلة

عاود حقلا الناصرية في ذي قار والاحدب في واسط، ، انتاجهما بعد توقف استمر عدة ايام اثر الاضطرابات التي رافقت التظاهرات في المحافظتين. 

وافاد مصدر مسؤول في شركة نفط ذي قار باستئناف العمل والانتاج بشكل كامل في حقل الناصرية ومحطة عزل الغاز في الحقل الواقع غربي المحافظة. 

وقال المصدر  في تصريح صحفي :" ان ادارة شركة نفط ذي قار، اعادت العمل مجددا في حقل الناصرية بكامل طاقته الانتاجية البالغة 90 الف برميل يوميا، اضافة الى تشغيل محطة عزل الغاز في الحقل بعد توقف استمر اربعة ايام  جراء  قيام متظاهرين باغلاق الطريق ومنع وصول العاملين الى الحقل". 

فيما قال مصدر في ادارة حقل الاحدب النفطي :" ان  العمل عاد في انتاج  النفط الخام والغاز من الحقل ، اضافة الى انسيابية تجهيز المحطة الكهربائية الغازية في الزبيدية بالوقود ".

ف.ا
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