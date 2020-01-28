الولايات المتحدة توقف تزويد العراق بالاسلحة والذخيرة



اعلن المتحدث باسم القوات الجوية الاميركية برايان براكنز عن تعليق جميع شحنات الأسلحة والذخيرة الاميركية للقوات العراقية.



وقال براكنز في تصريح نقلته وزارة الدفاع الاميركية :" ان الشحنات تشمل قطع غيار وصواريخ لاسطول العراق من طائرات / إف -16 / ".



واضاف :" ان تسليم الاسلحة سيستأنف عندما تكون الاوضاع في العراق آمنة بما يكفي ".



يذكر انه تم توقيع صفقة بين العراق والولايات المتحدة بقيمة 1.8 مليار دولار في ايار / مايو 2016 لشراء صواريخ " سايد وندر "، وصواريخ " مافريك " واسلحة اخرى . وقد تم تسليم الشحنة الاخيرة في 14 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.



ف.ا