لجنة خاصة لمتابعة عقد شراء منظومة " اس ـ 300" الدفاعية الروسية



اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة عقد شراء منظومة "أس - 300" مع الجانب الروسي.



وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعد مايع:" ان العراق يمتلك منظومة امنية متكاملة ومتماسكة، وهي بحاجة الى مظلة جوية لادامة زخم الانتصارات على الارهاب والقضاء على الجيوب النائمة"، لافتا الى :" ان التعاقد مع الجانب الروسي سيتم بعد تشكيل الحكومة".



واضاف مايع :" ان المنظومة الروسية ستعزز من القدرات العراقية الدفاعية والهجومية".



وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، اكدت في وقت سابق، ان العراق باشر تفعيل عقد شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "أس - 300" منذ نحو ثلاثة اشهر.



ف.ا