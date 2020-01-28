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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 05:33 م

لجنة خاصة لمتابعة عقد شراء منظومة " اس ـ 300" الدفاعية الروسية

لجنة الامن النيابية

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة عقد شراء منظومة "أس - 300" مع الجانب الروسي.   

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعد مايع:" ان العراق يمتلك منظومة امنية متكاملة ومتماسكة، وهي بحاجة الى مظلة جوية لادامة زخم الانتصارات على الارهاب والقضاء على الجيوب النائمة"، لافتا الى :" ان  التعاقد مع الجانب الروسي سيتم بعد تشكيل الحكومة".

واضاف مايع :"  ان المنظومة الروسية ستعزز من القدرات العراقية الدفاعية والهجومية".

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، اكدت في وقت سابق، ان العراق باشر تفعيل عقد شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "أس - 300" منذ نحو ثلاثة اشهر.

ف.ا
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