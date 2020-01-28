التربية: تسجيل أكثر من 27 الف متقدم للامتحانات الخارجية هذا العام



أعلنت وزارة التربية، عن تسجيل 27 ألفاً و890 متقدماً لخوض الامتحان التمهيدي الخارجي للمديريات العامة للتربية في محافظات الديوانية ، المثنى ، ديالى ، النجف الأشرف ، الانبار ، بالإضافة الى محافظة بغداد الكرخ الأولى والثانية، المقرر انطلاقهُ في الـ3 من شهر آذار المقبل.



وأوضحت الوزارة ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات قد حددت يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر اذار المقبل موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين الخارجيين في المديريات العامة في بغداد والمحافظات".



واشارت الى ان عدد المسجلين لخوض الامتحان في تلك المحافظات بلغ نحو 27,890 ألفا ما بين الذكور والإناث وللمراحل الدراسية كافة.



ودعت الوزارة جميع الأهالي لمساندة المتقدمين وتوفير الاجواء الصحية والنفسية الملائمة لهم لكي يتمكنوا من تحقيق افضل النتائج في امتحانهم الوطني.

ف.ا