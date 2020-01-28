خبير قانوني :استمرار استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية سيعيد العراق تحت طائلة الفصل السابع



حذر الخبير القانوني، علي التميمي، من ان استمرار استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية سيعيد العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.



وقال التميمي، في منشور على موقع "فيس بوك": انه "وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 والتي وقع عليها العراق، فإنه ملزم بحماية السفارات والقنصليات لأنها جزء من تراب الدولة التي تنتمي إليها.



وأضاف ان "كل اتفاقية تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وهنا يحق للأمم المتحدة فرض العقوبات على الدولة المخلة بهذه الاتفاقية".



وأكد التميمي ان "العراق مهدد بهذه العقوبات مع هذه الاعتداءات لأنه من واجب العراق حماية هذه السفارات كونها جزءا من تراب الدولة التي تنتمي إليها وبالتالي هذا الاعتداء هو تهديد للسلم والامن الدولي وقد يعود العراق للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والوصاية الدولية.



ف.أ