النزاهة الاتحادية: صـدور أمر استقدام بحقِّ مديرعام تربية نينوى الأسبق



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.



دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ عن تهمة التعاقد مع أحد المصارف الأهلية؛ لاستقطاع مبلغ عشرة آلاف دينار من رواتب موظفي مديرية تربية المحافظة دون وجود سند قانوني.



وأضافت الدائرة إن أمر الاستقدام في القضيّة، التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.



وكانت الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن صدور عدة أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في المحافظة، من بينهم المحافظ الأسبق ونائب رئيس مجلس المحافظة السابق وأحد أعضائه، إضافة إلى رئيس جامعة نينوى وعمـيد كليـة الحقــوق في جامعة الموصل السابقين.



ف.ا