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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 05:12 م

المالية النيابية تكشف عن ”تداعيات تأخر إقرار الموازنة وتحمّل الحكومة “المستقيلة” مسؤولية عدم إرسالها

جمال كوجر

كشفت اللجنة المالية النيابية عن تداعيات تأخر اقرار الموازنة العامة، محملة حكومة تصريف الاعمال مسؤولية عدم ارسالها الى البرلمان،.
 
وقال عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، ان هناك تداعيات كبيرة بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة لسنة 2020، منها عدم تلبية مطالب المتظاهرين، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل والتعيينات، وكذلك عدم اطلاق المشاريع الاستثمارية، وبهذا ستتوقف جميع المشاريع بالمحافظات.
واضاف ان القطاعات الاقتصادية الاخرى ستتأثر ايضا كالزراعة والصناعة، فضلا عن مختلف المجالات الحياتية، وبهذا لا تستطيع الحكومة تلبية احتياجات الناس، بالاضافة الى ان القطاع الخاص لا ينشط من دون وجود موازنة، لانه يحتاج الى بعض الدعم وتنفيذ المشاريع.
واكد عدم تأثر رواتب الموظفين بتأخر اقرار الموازنة سواء رواتب الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان، لان الموازنة التشغيلية ستصرف على وفق مبدأ 1/12 من الموازنة السابقة، وبالتالي تأمين جميع الرواتب والقروض والديون والمصاريف اليومية.
ولفت الى: ان الموازنة جاهزة، والحكومة الحالية قبل استقالتها صوّتت، من حيث المبدأ، عليها، وكان يفترض لمجلس الوزراء ارسالها الى البرلمان في وقت مبكر، إلا انها تعمدت – أي الحكومة المستقيلة- عدم ارسالها لانها تطمح الى اعادة الثقة بها مرة اخرى.
بدوره، رأى الخبير القانوني، علي جابر التميمي، ان البرلمان لا يحق له منح صلاحية لحكومة تصريف الاعمال ارسال مشاريع القوانين، ومنها الموازنة.
وقال التميمي”: ان الموازنة تعد مشروع قانون، والمادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يسمح لحكومة تصريف الاعمال اقتراح مشاريع القوانين او ارسالها الى البرلمان، كما ان البرلمان ايضا لا يحق له منح صلاحية لحكومة تصريف الاعمال بإرسال أي مشروع قانون لانها مستقيلة.

واضاف: في حال تم تمرير الموازنة عن طريق ارسالها من قبل حكومة تصريف الاعمال، فتعد مخالفة دستورية واضحة. لافتا الى: ان الحل يتطلب من مجلس النواب تسمية رئيس وزراء جديد ليقوم بإرسال الموازنة الى البرلمان لغرض اقرارها.

وتابع: في حال تأخر تشكيل الحكومة، فيمكن الرجوع الى المادة 13 من قانون الادارة المالية لصرف الموازنة التشغيلية كرواتب، وغيرها، بنسبة 1/12 ، وهذا ما يجري حاليا.

ف.ا
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