الحراك الثوري في بغداد و المحافظات .. نزيف لا يتوقف وأفق مجهول بسبب الدولة العميقة

اجتاز الحراك الثوري في العراق حاجز المائة يوم دون أن تتحقق مطالب المحتجين، ودون أي تغيير في موقف السلطات.

فالبرلمان في إجازة، وماكينة القتل تدور بوتيرة متسارعة في بغداد و المحافظات خاصة الجنوبية كالبصرة وذي قار .

فيما يحاول رئيس الجمهورية برهم صالح الوقوف بين المتظاهرين وبين النخبة السياسة.

واذا كان عادل عبد المهدي استقال من رئاسة الوزراء نظريا إلا انه لا يزال يمارس مهام قتل الثوار حيث يتحدث تنشطاء عن 600 شهيدا حتى الان وعشرات الالاف من الجرى

وتستمر الاحتجاجات في العراق ويتواصل نزيف الدم بين المحتجين وتستمر الحكومة في تعسفها وقمعها للتظاهرات دون ما حل

ويأتي حق العطلة البرلمانية وسط حالة من الغليان في الشارع العراقي ووسط استمرار نزيف العراقيين ووسط بحر من الدماء فالنواب همم ممثلون للشعب وتركوه يعني القتل والتعذيب

هناك الدولة العميقة التى تتحكم في اداء الحكومة والبرلمان وما نراه من أزمات اقتصادية واقليمية وتجويف مطالب الشارع هو بسبب هذه الطبقة التى تبحث عن مصالحها فقط من خلال التأثير على القرار السياسيى

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