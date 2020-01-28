إيران تزعم مقتل مايكل داندريا المتهم بالتخطيط لتصفية سليماني .. فيديو وصور

زعمت إيران اليوم الثلاثاء أن رجل الاستخبارات الأمريكي مايكل داندريا، الملقب ”آية الله مايك“، الذي تتهمه طهران بأنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.

وأعلن التلفزيون الإيراني ووكالة مهر الرسمية، أن الضابط الأمريكي كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية، التي سقطت أمس الاثنين، في ولاية غزني وسط أفغانستان ، وادعت طالبان مسؤوليتها عن إسقاطها.



وأكد الجيش الأمريكي تحطم الطائرة وهي من طراز إي-11 إيه، لكنه قال إنه لا ”توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو“ رغم مزاعم حركة طالبان بأن مسلحيها أسقطوا الطائرة.



وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان إن طائرة عسكرية أمريكية، سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان، لافتة إلى أن ”الطائرة كانت تحلق لأهداف استخباراتية، وأن جميع من كانوا على متنها ضباط أمريكيون، وقد لقوا مصرعهم“.

وأفاد التلفزيون الإيراني أن ”داندريا أشرف أيضا على اغتيال عماد مغنية، أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله اللبناني بسوريا في 2008“.

ويبلغ داندريا من العمر 62 عاما، وقد اعتنق الإسلام، وتم تكليفه في 2017، برئاسة مركز مهام إيران التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فيما تشير تقارير صحافية إلى أنه تولى أيضا ملفات العراق وأفغانستان، علاوة على أنه كان شخصية رئيسية في البحث عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

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#خبر_فوری

خدا کند که او باشد

🔸 طراح ترور شهید قاسم سلیمانی و شهید عماد مغنیه به هلاکت رسید



خونخواهان #حاج_قاسم_سلیمانی pic.twitter.com/DYk2WermLp

— 🚩بهمن (اکانت اولم فدای ولایت شد )🚩 (@92bahman) January 28, 2020

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