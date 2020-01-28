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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 12:30 م

متظاهرو النجف يمنحون صالح والحلبوسي 4 أيام لتنفيذ 3 مطالب.. ويهددون بإجراءات تصعيدية غير مسبوقة

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أعلنت ساحة اعتصام محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عن منح رئيس الجمهورية ومجلس النواب مهلة محددة لتنفيذ عدد من المطالب، وبخلافه سيتجه المحتجون لخطوات وصفتها بالتصعيدية.

وذكر بيان صادر عن ساحة اعتصام النجف، "بعد أن تحمل المتظاهرون في ساحات الاعتصام ما تحملوا وصبروا رغم الظروف الصعبة والقاهرة ومورست ضدهم كل أنواع العنف والقتل والخطف عمدت السلطة الحاكمة إلى التسويف وعدم الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة والمتمثلة في:

أولاً : اختيار رئيس وزراء غير جدلي

ثانياً : حسم قانون الانتخابات الجديد والمصادقة عليه

ثالثاً : تحديد موعد للانتخابات المبكرة على أن لا يتعدى (ستة أشهر)

وأضاف، "لذلك يعلن المعتصمون عن إعطاء مهلة للسلطة الحاكمة لتنفيذ هذه المطالب ابتداء من يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١/٢٨ وتنتهي في يوم السبت ٢٠٢٠/٢/١ وبخلافه سيتم أتخاذ خطوات تصعيدية ضمن الإطار السلمي الذي دعت إليه المرجعية الرشيدة".

وستكون الخطوات التصعيدية كما يلي :

أولاً : غلق الطرق الخارجية للمحافظة

ثانياً : غلق جميع الدوائر غير الخدمية باستثناء :

١-دائرة الماء ، ٢-دائرة الصحة ، ٣-مديرية الكهرباء ، ٤- أقسام البلدية الخدمية ، ٥-دائرة المجاري ، ٦-الدوائر الأمنية كافة.

ثالثاً : منع دخول أعضاء مجلس النواب إلى المحافظة لدورهم السلبي في التسويف والمماطلة.

وذكر البيان انه اذا ما تم الاستمرار بالتسويف والمماطلة سيلجأ المعتصمون إلى طرق تصعيدية أكثر شدة على السلطة الحاكمة.

وتشهد المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب العاصمة بغداد، تظاهرات واحتجاجات، منذ مطلع تشرين الأول من العام الماضي حتى الآن، تخللها قطع للطرق، واضراب عن الدوام، ومطالبات بإجراء إصلاحات وزارية ودستورية، واختيار مرشح مستقل لرئاسة الوزراء بالفترة الانتقالية، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف أممي.

وسقط على إثر هذه الاحتجاجات، أكثر من 600 شهيد و25 ألف جريح وفقاً لأرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

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أخر تعديل: الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 12:40 م
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