استمرار غلق جميع الجسور في الناصرية باستثناء الدوب والحديد

أفاد مصدر أمني من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باستمرار غلق جميع الجسور في المحافظة باستثناء جسر الدوب والجسر الحديدي البديل.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "متظاهري الناصرية مستمرون بإغلاق جميع الجسور في المحافظة، باستثناء جسري الدوب والحديد البديل".

وأضاف، أن "المتظاهرين مستمرون بالتصعيد السلمي في المحافظة حتى تحقيق مطالبهم واختيار رئيس وزراء مستقل وغير جدلي".

وشهدت ساحة الحبوبي، في مدينة الناصرية بذي قار، أمس الأول، هجوماً من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباعي، فتحوا النار على المتظاهرين وقاموا بحرق خيم المعتصمين في المحافظة.