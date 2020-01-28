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الثلاثاء, 28 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 12:17 م

استمرار غلق جميع الجسور في الناصرية باستثناء الدوب والحديد

قطع الجسور

أفاد مصدر أمني من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باستمرار غلق جميع الجسور في المحافظة باستثناء جسر الدوب والجسر الحديدي البديل.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "متظاهري الناصرية مستمرون بإغلاق جميع الجسور في المحافظة، باستثناء جسري الدوب والحديد البديل".

وأضاف، أن "المتظاهرين مستمرون بالتصعيد السلمي في المحافظة حتى تحقيق مطالبهم واختيار رئيس وزراء مستقل وغير جدلي".

وشهدت ساحة الحبوبي، في مدينة الناصرية بذي قار، أمس الأول، هجوماً من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباعي، فتحوا النار على المتظاهرين وقاموا بحرق خيم المعتصمين في المحافظة.

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أخر تعديل: الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 12:18 م
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