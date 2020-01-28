ميمي في الدوري البرتغالي .."معارا"



بات مهاجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مهند علي ، على بعد خطوة من التعاقد مع فريق "بورتيمونينسي" الذي يلعب في الدوري البرتغالي ، حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الاعارة قادما من فريق الدحيل القطري.



وذكر نادي بورتيمونينسي البرتغالي على موقعه الرسمي :" ان المهاجم مهند علي ينتظر وصول تأشيرة الدخول (الفيزا) الى الاراضي البرتغالية من اجل السفر الى العاصمة لشبونة للتوقيع الرسمي مع مجلس ادارة النادي ، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية للموسم 2019-2020 مساء بعد غد الخميس ".



واضاف :" ان المهاجم مهند علي سيكون اضافة قوية لصفوف الفريق البرتغالي الى جانب المهاجم ريكاردو فاز تاي في الخط الامامي ، املا في تحقيق نتائج متميزة خلال الفترة المقبلة لتحسين موقعه في الترتيب ، خاصة انه يحتل حاليا المركز التاسع عشر في الترتيب ".



