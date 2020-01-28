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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 12:11 م

ميمي في الدوري البرتغالي .."معارا"

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ميمي في الدوري البرتغالي .."معارا"

بات مهاجم المنتخب الوطني العراقي  لكرة القدم مهند علي ،  على بعد خطوة من التعاقد مع فريق "بورتيمونينسي"  الذي يلعب في الدوري البرتغالي ، حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الاعارة قادما من فريق الدحيل القطري.

وذكر نادي بورتيمونينسي البرتغالي على موقعه الرسمي :" ان المهاجم مهند علي ينتظر وصول تأشيرة الدخول (الفيزا) الى الاراضي البرتغالية من اجل السفر الى العاصمة لشبونة للتوقيع الرسمي مع مجلس ادارة النادي ، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية للموسم 2019-2020 مساء بعد غد الخميس ".

واضاف :"  ان المهاجم مهند علي  سيكون اضافة قوية لصفوف الفريق البرتغالي الى جانب المهاجم ريكاردو فاز تاي  في الخط الامامي ، املا في تحقيق نتائج متميزة خلال الفترة المقبلة لتحسين موقعه في الترتيب ، خاصة انه يحتل حاليا المركز التاسع عشر في الترتيب ".

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