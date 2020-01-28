الموارد المائية : زيادة الخزين المائي بمقدار 25 مليار متر مكعب خلال هذا العام





اعلنت وزارة الموارد المائية، عن ارتفاع خزين العراق المائي بواقع 25 مليار متر مكعب عما كان عليه في مثل هذا الشهر من العام الماضي 2019، متوقعة زيادة في الخزين خلال الايام المقبلة.



وقال المتحدث باسم الوزارة مدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب :" ان خزين العراق المائي في كانون الثاني من العام الماضي بلغ 20 مليار متر مكعب، وقد ارتفع خلال هذا العام الى 45 مليار متر مكعب ، بزيادة قدرها 25 مليار متر مكعب"..



واوضح :" ان العراق لديه خزين آخر غير الخزين الحالي ، يسمى الخزين الميت ، في بحيرة الثرثار اضعاف الخزين العراقي ".