فارس: اتحاد المكونات العراقية سيعطي لإدارة ترامب وأصدقاء العراق فرصة كفّ يد إيران عن العراق

أكد الخبير السياسي وليد فارس، أن اتحاد جميع المكونات العراقية سيسهم بكف يد إيران عن البلد.

وقال فارس في تغريدة على "تويتر"، إنه "إذا انتصر التيار الشيعي ستنعم جميع الأطراف بحقوقها، وبالتالي لا بد على المكونين الكردي والعربي السني أن يعبرا عن تضامنهما بتحركات سلمية غير عنيفة من أجل إخراج هذه الصورة المطلوبة إقليميا ودوليا".

وأضاف "هذا سيعطي لإدارة ترامب وأصدقاء العراق في أوروبا والعالم العربي قدرة لدعم هذه الانتفاضة وتدويل مسألة نزع سلاح الميليشيات وكفّ يد إيران عن السيطرة على العراق، واتحاد جميع المكونات العراقية على الرغم من الماضي الأليم".