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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 12:06 م

قائد شرطة ذي قار يتخفى وراء " الطرف الثالث" !!!

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قائد شرطة ذي قار يتخفى وراء " الطرف الثالث" !!!


عاود  قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي، الحديث عن ما سماه " الطرف الثالث " بشأن  الهجوم المسلح الذي استهدف ساحة الحبوبي في الناصرية.

وقال الاسدي في تصريح صحفي :" ان العجلات التي هاجمت المتظاهرين والمعتصمين في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية لم تكن تحمل لوحات”، مشيرا الى "وقوف الطرف الثالث وراء الهجوم ".

ودعا الاسدي المتظاهرين الى  التهدئة وعدم الانجرار وراء العنف..

وكان مسلحون ملثمون يستقلون عجلات ، اقتحموا ساحة الحبوبي في الناصرية في وقت متأخر من ليلة الاثنين ، واطلقوا النار عشوائيا على المتظاهرين ، ما ادى الى استشهاد وجرح العديد منهم .
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