ميليشيا الحوثي الإيرانية تسرق مخازن برنامج الغذاء العالمي في اليمن

تعرضت مخازن برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة للسرقة والنهب من قبل مجموعة مسلحة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن.

وأكد البرنامج خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «مجموعة مسلحة قامت باقتحام أحد المخازن التابع لبرنامج الأغذية العالمى فى محافظة حجة وأخذت 127.5 طن من المساعدات الغذائية».

يشار إلى أن برنامج الغذاء العالمى سبق وأن اتهم ميليشيات الحوثى بنهب مساعدات الفقراء، ووصف فى يونيو 2019 الميليشيا بأنها «تسرق الطعام من أفواه الجوعى» بعد التأكد من سرقتها حصة 33% من المساعدات المخصصة للمحتاجين الذين يدعمهم الغذاء العالمي.

واستنكر برنامج الأغذية العالمى بشكل قاطع هذه التدخلات فى عملياته الإنسانية فى اليمن، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة السماح لبرنامج الأغذية العالمى بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقاً للمبادئ الإنسانية الدولية.

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جدير بالذكر أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر اتهمت ميليشيا الحوثى الانقلابية بسرقة المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة فى المجال الإنسانى وطرد بعض موظفى تلك المنظمات وموظفى الأمم المتحدة بدون أى أسباب، منددة بممارسات جماعة الحوثى فى الجانب الإنسانى وإعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل منتظم.

ولفتت «مولر» إلى تدخل ميليشيا الحوثى فى العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين.

كما اتهمت ميليشيا الحوثي بمحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل فى ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية.

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