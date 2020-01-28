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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 11:31 ص

الهجرة النيابية : ملف مخيمات النزوح سيغلق هذا العام

نازحون
الهجرة النيابية : ملف مخيمات النزوح سيغلق هذا العام

اعلنت لجنة الهجرة والمرحلين في مجلس النواب، ان  العام الحالي سيشهد اغلاق جميع مخيمات النزوح باستثناء البعض منها، مبينة :" ان عملية اعادة النازحين الى ديارهم ستتم وفق آليات وبرامج جديدة ".

وقال عضو اللجنة حسين عرب في تصريح صحفي :" ان العام الحالي 2020 سيشهد اغلاق ملف مخيمات النزوح في جميع المحافظات العراقية".

واضاف عرب :" ان الدول المانحة و الداعمة لاعادة النازحين مستعدة لتقديم كافة التسهيلات المالية ، بالمقابل تريد انجازا على ارض الواقع " ، مبينا :" ان الحكومة العراقية عازمة خلال السنة الحالية على اغلاق جميع مخيمات النزوح ما عدا المخيمات التي تدور حولها  خلافات سياسية ".

واكد :" ان ملف عودة النازحين من الملفات المهمة التي سيتم التركيز عليها خلال تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا الى :" ان هناك مخيمات تشهد حالة من الخلافات السياسية بشأنها ،  لايمكن البت بها حاليا ".
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