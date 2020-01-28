الهجرة النيابية : ملف مخيمات النزوح سيغلق هذا العام



اعلنت لجنة الهجرة والمرحلين في مجلس النواب، ان العام الحالي سيشهد اغلاق جميع مخيمات النزوح باستثناء البعض منها، مبينة :" ان عملية اعادة النازحين الى ديارهم ستتم وفق آليات وبرامج جديدة ".



وقال عضو اللجنة حسين عرب في تصريح صحفي :" ان العام الحالي 2020 سيشهد اغلاق ملف مخيمات النزوح في جميع المحافظات العراقية".



واضاف عرب :" ان الدول المانحة و الداعمة لاعادة النازحين مستعدة لتقديم كافة التسهيلات المالية ، بالمقابل تريد انجازا على ارض الواقع " ، مبينا :" ان الحكومة العراقية عازمة خلال السنة الحالية على اغلاق جميع مخيمات النزوح ما عدا المخيمات التي تدور حولها خلافات سياسية ".



واكد :" ان ملف عودة النازحين من الملفات المهمة التي سيتم التركيز عليها خلال تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا الى :" ان هناك مخيمات تشهد حالة من الخلافات السياسية بشأنها ، لايمكن البت بها حاليا ".