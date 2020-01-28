أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية

توقفت موجة ارتفاع أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ طغى ارتفاع الدولار على المخاوف المتزايدة بشأن فيروس كورونا جديد والتي غذت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0456 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1579.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ ذروة ثلاثة أسابيع يوم امس الاثنين. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1578.10 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في الجلسات الأربع الفائتة في الوقت الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا في هزة بالأسواق المالية ودفع السلطات لفرض قيود على السفر وتمديد عطلة العام القمري الجديد.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني، جون شارما، إن “تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد يدعم الذهب عن مستوى 1580 دولارا للأوقية”.

وأضاف ان “الذهب قد يبلغ 1600 دولار، لكنه سيميل أكثر إلى مستويات بنحو 1570-1590 دولارا، إذ نحتاج إلى المزيد من المعلومات، هناك الكثير من العوامل المجهولة بشأن الفيروس”.

وواصلت الأسهم الآسيوية موجة بيع عالمية اليوم الثلاثاء مع وصول معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 106 في الصين وتشكيك بعض خبراء الصحة فيما إذا كان بمقدور بكين احتواء الفيروس الذي انتشر لأكثر من عشر دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة.

ويُعتبر الذهب استثمار آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية .

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