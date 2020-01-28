المالية النيابية : مشروع قانون الموازنة سيرسل من مجلس الوزراء في نيسان



اعلنت اللجنة المالية النيابية ان مجلس النواب سيتسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 من مجلس الوزراء خلال شهر نيسان / ابريل المقبل.



وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح صحفي :" ان مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لمجلس النواب بداية نيسان المقبل" ، مبينة :" ان ارسال الموازنة متوقف على حسم منصب رئيس الوزراء خلال الايام المقبلة ".



واضافت :" ان حسم منصب رئاسة الوزراء خلال هذه الايام وتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد ، سيلزم مجلس الوزراء بارسال الموازنة بداية نيسان المقبل"، مشيرة الى :" ان مشروع قانون الموازنة مكتمل وسيرسل فورا لمجلس النواب بعد تشكيل الحكومة الجديدة ".