رائد فهمي : الاحزاب الحاكمة تخشى فقدان نفوذها في الانتخابات المبكرة



اكد النائب المستقيل رائد فهمي ان الاحزاب الحاكمة تماطل بقضية اختيار رئيس وزراء جديد ، خشية فقدان نفوذها في السلطة .



وقال فهمي في تصريح صحفي :" ان اختيار رئيس وزراء جديد يعني تطبيق الخطوات لحكومة انتقالية ، تعقبها انتخابات مبكرة ومساءلة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب ".



واوضح :" ان هذا الامر يثير مخاوف الاحزاب السياسية من فقدان نفوذها في السلطة "، مبينا :" ان الحكام الحاليين يخشون من ان تهدد هذه العملية مناصبهم، وهم يراهنون على تراجع ضغوط المحتجين وهوان زخمهم لكي يبقوا في السلطة ".



واضاف قائلا "حتى الان ليس لدى الحكومة ولا الاحزاب السياسية القوة الكافية لفرض رئيس وزراء جديد، لهذا فان هذه الازمة ستستمر".