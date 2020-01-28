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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 11:25 ص

القانونية النيابية : المفاوضات السياسية تنهار .. فور الحديث عن المناصب !

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القانونية النيابية : المفاوضات السياسية تنهار .. فور الحديث عن المناصب !


اكدت اللجنة القانونية النيابية:"  ان تكليف رئيس الوزراء المقبل لا يتعلق بالعطلة التشريعية المقبلة"، مبينا :" ان جميع المفاوضات السياسية بشأن رئيس الوزراء تنهار بشكل سريع فور الحديث عن المناصب ".

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان الحديث عن علاقة العطلة التشريعية بتكليف رئيس الوزراء المقبل من قبل رئيس الجمهورية ، غير دقيق مطلقا ".

واضاف العقابي :" ان  مجلس النواب مستعد لعقد جلسة طارئة للتصويت على الكابينة الوزارية ، في حال تكليف رئيس الوزراء المقبل خلال اليومين المقبلين ".

وبين عضو القانونية :" ان جميع المفاوضات السياسية تنهار بشكل عاجل فور التطرق لموضوع المناصب بين الكتل".
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