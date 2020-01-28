القانونية النيابية : المفاوضات السياسية تنهار .. فور الحديث عن المناصب !





اكدت اللجنة القانونية النيابية:" ان تكليف رئيس الوزراء المقبل لا يتعلق بالعطلة التشريعية المقبلة"، مبينا :" ان جميع المفاوضات السياسية بشأن رئيس الوزراء تنهار بشكل سريع فور الحديث عن المناصب ".



وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان الحديث عن علاقة العطلة التشريعية بتكليف رئيس الوزراء المقبل من قبل رئيس الجمهورية ، غير دقيق مطلقا ".



واضاف العقابي :" ان مجلس النواب مستعد لعقد جلسة طارئة للتصويت على الكابينة الوزارية ، في حال تكليف رئيس الوزراء المقبل خلال اليومين المقبلين ".



وبين عضو القانونية :" ان جميع المفاوضات السياسية تنهار بشكل عاجل فور التطرق لموضوع المناصب بين الكتل".