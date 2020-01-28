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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 11:13 ص

مقتل عميد متقاعد بهجوم مسلح بالدورة جنوبي بغداد

مجهولين

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن عميدا متقاعدا قتل بهجوم مسلح في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـه، ان “مسلحين مجهولين اطلقوا النار صباح اليوم، باتجاه عميد متقاعد في حي الجمعيات التابع لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، ما ادى الى مقتله في الحال”.

واضاف ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته”.


يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

ع د

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