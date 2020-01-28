نائب يكشف المباحثات الجارية لاختيار رئيس الوزراء و المخاوف من خرق صالح للدستور

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم الثلاثاء، ان المباحثات جارية لتقديم مرشح مستقل توافقي لرئاسة الوزراء، لافتا الى ان هناك مخاوف من عدم تطبيق رئيس الجمهورية للدستور.

وقال كريم في تصريح له ، ان “سفر رئيس الجمهورية للمشاركة في مؤتمر دافوس، سبقه توافق كبير مابين الكتل السياسية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، لكن الموضوع تأجل لحين عودة صالح”.

وأضاف ان “رئيس الجمهورية ادخل الكتل السياسية في مشكلة جديدة تتعلق بكيفية تطبيق الدستور من قبل (برهم صالح)، حيث هناك تخوف من عدم تطبيق صالح الدستور في حال تم ترشيح شخصية معينة لرئاسة الوزراء، وهو مايمثل خرقا دستوريا واضحا”.

وبين ان رؤية تحالف الفتح تتخلص في ترشيح شخصية مستقلة يتوافق عليها الجميع”.

وأوضح ان “التظاهرة المليونية اعقبها حراك قوي وتواصل مابين الكتل السياسية للتوصل الى شخصية يتوافق عليها الجميع وتقديمها الى رئيس الوزراء، رغم تحفظ بعض الكتل على المرشحين”.

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