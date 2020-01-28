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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 10:58 ص

نائب عن النهج: الحكومة خيبت الآمال وعندها الجواب بشأن قتل المتظاهرين

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نائب عن النهج: الحكومة خيبت الآمال وعندها الجواب بشأن قتل المتظاهرين




قال النائب عن النهج الوطني، حسين العقابي، ان" الحكومة الحالية خيبت امال العراقيين ووحدها من تمتلك الجواب بشان قتل المتظاهرين".
وقال العقابي في تصريح صحفي ان" ما حصل للمتظاهرين طوال الأشهر الأربعة الماضية كارثة بكل المقاييس وعلى راسها محافظتي بغداد وذي قار، فحينما نرى الأرقام المهولة لضحايا التظاهرات نجدها فاجعة مؤلمة لكل العراقيين"، محملاً" الحكومة مسؤولية هذه الانتهاكات".
ووصف العقابي حكومة تصريف الاعمال بـ"البائسة والمخيبة لآمال الجميع لأنها لم تستمع لنصائح المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين".
وتابع " من يسأل عن قتلة المتظاهرين سيجد الجواب لدى الحكومة المسؤولة عن أجهزة المخابرات والامن الوطني"، مشيرا الى" انها تلعب بكل وقاحة على دماء الأبرياء للتشبث بالسلطة وهي من سمحت بعمليات القتل والحرق لخلط الأوراق".
وحمل العقابي مسؤولية نتائج الازمة، الى السلطة التي وصفها بـ"الفوضوية والفاسدة"، مبيناً، ان" السلطة حينما تكون غائبة فكل شيء متوقع ان يحدث".
ودعا الى " الإسراع في تشكيل حكومة وطنية واعداد برنامج حكومي ناجح والتهيئة لانتخابات مبكرة السبيل الأوحد للخلاص من هذه الازمة.
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