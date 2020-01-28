كتلة نيابية تدعو رئيس الجمهوريـة الى عدم خذلان المتظاهرين وتكليف مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المؤقتة







دعت كتلة بيارق الخير النيابية رئيس الجمهورية برهم صالح الى عدم خذلان المتظاهرين في معركة الاصلاح والتغيير، مؤكدة ان الجماهير التي افترشت الارض في ساحات الاعتصام منذ عدة اشهر تنتظر من رئيس الجمهورية ان يكون الحامي لمطالبهم المشروعة في اختيار من يمثلهم ويلبي تطلعاتهم.



وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي في بيان صحفي "اليوم هنالك صوتان الاول يريد زج العراق في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل من خلال الدخول بسياسة المحاور في الصراع الاقليمي ، محاولين بشتى الطرق اختيار شخصية لرئاسة الوزراء تنسجم مع مشروعهم الذي يلبي طموحات دول اخرى وليس الشعب العراقي".



واضاف "يقابل هذا المحور طرف اخر من النواب المتضامنين مع المطالب الشعبية والراغبين بابعاد العراق عن التخندقات الطائفية والعرقية، وصولا الى بناء دولة مؤسسات تنسجم مع تطلعات الجماهير وتحقق رغباتهم، وان يتم بناء دولة يكون فيها العراق للعراقيين فقط وليس لغيرهم"، مبينا ان " رئيس الجمهورية نجح بالاختبار الاول حين لم يرضخ لضغوط دعاة المحاور في تمرير مرشحيهم، واصبح اليوم امام معركة اخرى في نصرة الجماهير الغاضبة ، وتكليف مرشح النواب المتحررين لابعاد العراق عن شبح المعارك الاقليمية وليكون الحامي الاول للدستور والعراق قولا وفعلا".